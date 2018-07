River quer identificar cruzeirenses para evitar 'infiltrados' do Boca

A diretoria do River Plate exige aos torcedores do Cruzeiro que apresentem identidade tanto ao comprar quanto para entrar ao estádio nesta quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, em Buenos Aires.

A intenção, segundo informou o clube à reportagem, é evitar a entrada de torcedores do Boca Juniors "infiltrados" no Monumental de Nuñez, que poderiam praticar algum ato que levasse à punição do River. A medida também serve para bloquear o ingresso de torcedores do River que não tenham conseguido ingressos. Todas as entradas foram vendidas.

O clássico argentino disputado pelas oitavas não terminou na quinta-feira, por uma agressão com spray de pimenta contra jogadores do River no intervalo, quando a partida estava 0 a 0. O jogo foi suspenso pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que dois dias depois puniu o Boca com a eliminação do torneio. O clube também terá de jogar suas próximas quatro partidas em torneios internacionais com portões fechados e não poderá ter torcida como visitante também em quatro jogos. Também pagará multa de US$ 200 mil.

Nesta quarta-feira, o técnico do Boca, Rodolfo Arruabarrena, acabou com a fase de distensão e atacou o River em uma coletiva de imprensa. "Acho que as partidas se resolvem no campo. Teríamos de ter jogado os 45 minutos restantes. Fosse um dia, dois, 72 horas ou uma semana. O tempo que fosse necessário para os jogadores do River se recuperarem. Pensei que o River tinha valores, mas me enganei", acrescentando que o rival buscou a classificação em gabinetes da Conmebol. A Associação de Futebol Argentino (AFA) cogita uma punição leve à Bombonera no campeonato nacional.