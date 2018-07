River reencontra Boca e leva empate no último minuto

Mas o resultado não foi suficiente para vice-campeão da Libertadores, que agora está no quinto lugar, com 19 pontos, sete distante do líder Newell''s Old Boys. De volta à primeira divisão, o River Plate, com 16, está no enorme pelotão intermediário do Apertura, torneio que abre a temporada do futebol argentino e que está na sua 12.ª rodada.

O primeiro gol saiu com um minuto e meio de jogo. Ponzio bateu falta na área, ninguém desviou e a bola foi em direção à meta defendida por Orion. O goleiro tentou tirar de manchete e acabou aceitando.

O jogo depois seguiu brigado, com poucas chances, até que Mora fez o segundo, aos 35 da etapa final. O uruguaio recebeu do compatriota Sanchéz, driblou o goleiro e, mesmo com pouco ângulo, mandou para dentro do gol.

Nos últimos 14 minutos, o Boca empatou. Primeiro com um gol de pênalti de Santiago Silva. Aos 46, Trezeguet chutou, a zaga tirou e deu início a um último ataque. Após cruzamento da direita, Santiago dividiu pelo alto e a bola sobrou para Erviti chegar antes que Barovero e marcar.