River x Boca: onde assistir, escalações e horários da decisão da Libertadores

River Plate e Boca Juniors se enfrentam neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, após uma longa espera para saber quando e onde seria realizada a finalíssima da Copa Libertadores.

River x Boca terá transmissão da SporTV e da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro jogo, realizado em La Bombonera, a partida acabou empatada em 2 a 2. O duelo da volta seria no Monumental de Núñez, mas a partida foi adiada depois de torcedores do River atacarem o ônibus do Boca. A partida, inclusive, correu o risco de não ser realizada, mas após muitas negociações, o confronto foi confirmado para ser realizado no estádio do Real Madrid.

Os rivais argentinos precisaram superar clubes brasileiros na semifinal. O River Plate perdeu em casa para o Grêmio por 1 a 0, mas depois venceu por 2 a 1 em Porto Alegre e passou pelo número de gols marcados. Já o Boca venceu o Palmeiras por 2 a 0, em La Bombonera, e depois empatou no Allianz Parque em 2 a 2.

Escalações de River Plate x Boca Juniors

River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola e Casco; Palacios, Ponzio, Pérez y Pity Martínez; Pratto e Alvarez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Barrios, Villa, Nández e Pablo Pérez; Pavón e Ábila. Técnico: Guillermo Schelotto