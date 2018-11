River Plate x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações da final da Libertadores

River Plate e Boca Juniors fazem neste sábado, 24, às 18h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, o segundo e decisivo jogo da final da Libertadores. Apenas torcedores da equipe mandante estarão presentes no confronto. Após empate na partida de ida, que terminou em 2 a 2, o Superclásico está indefinido. Sem gol qualificado, a partida terá prorrogação e depois pênaltis se terminar em nova igualdade.

River Plate x Boca Juniors terá transmissão de Fox Sports e SporTV. E ainda acompanhamento em tempo real do Estado. Na história de um dos maiores clássicos do mundo, os Xeneizes levam pequena vantagem nas 372 partidas disputadas entre as duas equipes: são 134 vitórias, 116 empates e 122 vitórias dos Millonarios.

Depois de ser proibido de entrar na Bombonera por conta de suspensão de quatro jogos imposta pela Conmebol, o técnico Marcelo Gallardo poderá estar no estádio, mas não terá autorização para passar qualquer instrução à sua equipe. Recuperado de lesão, o meia veterano Leonardo Ponzio está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição do River Plate. Por outro lado, a equipe acabou perdendo o atacante Ignacio Scocco, que voltou a sentir a contratura na panturrilha direita que o tirou de combate nos últimos 20 dias.

Também suspenso para o primeiro jogo, Guillermo Barros Schelotto retorna ao banco de reservas da equipe do Boca Juniors. Um desfalque certo para a equipe visitante é o atacante Cristian Pavón. O jogador sofreu uma lesão muscular no jogo da última semana, e ficou afastado de todos os treinos da equipe, mesmo assim foi relacionado para o jogo. Três jogadores lutam pelo posto de titular na equipe: Benedetto, Mauro Zárate e Carlos Tévez.

Escalações prováveis de River Plate x Boca Juniors

River Plate: Armani; Montiel, Maidana, Pinola e Casco; Palacios, Ponzio, Enzo Pérez e Pity Martínez; Rodrigo Mora e Pratto. Técnico: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Magallán, Izquierdoz e Olaza; Nández, Barrios, Pérez; Villa, Ábila e Benedetto. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.