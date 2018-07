Riveros celebra bom início e rápida adaptação no Grêmio

PORTO ALEGRE - Contratado no início de junho junto ao Kayserispor, o volante Riveros não esperava um início tão bom com a camisa do Grêmio. Em pouco tempo, o paraguaio assumiu a titularidade no meio de campo da equipe, conquistou a torcida com boas atuações e com muita entrega em campo, como contra o Bahia, quando marcou o primeiro gol da vitória por 3 a 0. No lance do último domingo, o jogador levou um chute ao cabecear a bola e acabou deixando o gramado.

"Se o torcedor está satisfeito, estou feliz. É uma motivação ainda maior para continuar fazendo meu trabalho. Minha característica é assim, de muito sacrifício e profissionalismo. Um dia a gente pode jogar bem, outro dia a gente pode jogar mal, mas nunca pode faltar entrega dentro de campo. Nosso grupo é assim. Coloquei a cabeça naquela bola para fazer o gol, se fosse outro colocaria também. Ainda estou longe de ser um ídolo no Grêmio. Ainda tenho muito que mostrar e que conquistar, mas espero chegar lá", declarou ao site do clube.

O jogador admitiu que a pancada foi forte, mas garantiu que já está recuperado e poderá atuar pela seleção paraguaia diante da Alemanha, em amistoso que será disputado nesta quarta, em Kaiserslautern. "Depois do jogo eu fiz radiografia, mas não aconteceu nada grave. Foi um golpe forte que me deixou tonto durante dez minutos. No outro dia acordei bem e estou recuperado."

Por conta da convocação, Riveros desfalcará o Grêmio diante do Cruzeiro, também nesta quarta, na Arena, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Tinha muita vontade de estar e campo contra o Cruzeiro, mas não se pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Desejo muita sorte a todo o plantel, que possam fazer uma boa partida e somar mais três pontos para chegar mais perto da parte de cima da tabela. No próximo final de semana, estarei de volta", comentou.