Riveros é convocado pelo Paraguai e desfalca Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Víctor Genes anunciou nesta quarta-feira sua primeira convocação à frente da seleção paraguaia. Ele chamou 15 jogadores que atuam fora do país para o amistoso diante da Alemanha, no dia 14 de agosto, em Kaiserslautern. Entre eles está o volante Cristian Riveros, que, desta forma, se tornará desfalque para o Grêmio no Campeonato Brasileiro.

Com a convocação, Riveros não poderá estar em campo com o Grêmio diante do Cruzeiro, no dia 14, em Porto Alegre, pela 14.ª rodada do Brasileirão. Há ainda a possibilidade de que ele também seja desfalque para o confronto diante do Bahia, três dias antes, na Fonte Nova.

Substituto de Gerardo Pelusso, demitido pelos maus resultados recentes, Víctor Genes não convocou o meia Mendieta, do Palmeiras, e decidiu dar uma chance para o jovem atacante Antonio Sanabria, de apenas 17 anos, das divisões de base do Barcelona. O nome mais conhecido da lista é o do atacante Roque Santa Cruz, que atua no Málaga.

Confira a escalação da seleção paraguaia:

Goleiro: Justo Villar (Colo Colo).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca), Pablo Aguilar (Tijuana), Lorenzo Melgarejo (Benfica).

Meio-campistas: Cristian Riveros (Grêmio), Víctor Ayala (Lanús), Richard Ortiz (Toluca), Jonathan Fabbro (River Plate), Osvaldo Martínez (América do México), Jorge Rojas (Benfica).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Málaga), Edgar Benítez (Toluca), Luis Neri Caballero (Samara), José Ariel Núñez (Osasuna) y Antonio Sanabria (Barcelona).