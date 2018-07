Riveros é convocado pelo Paraguai e desfalcará Grêmio

O time paraguaio receberá Bolívia e Argentina nos dias 6 e 10 de setembro, respectivamente. Com isso, Riveros desfalcará o Grêmio diante da Portuguesa, no dia 7, e do Náutico, no dia 11. O volante ainda pode perder a partida contra o Goiás, no dia 3.

Victor Genes substituiu recentemente Gerardo Pelusso, demitido pelos maus resultados nas Eliminatórias. O novo treinador voltou a deixar de fora da convocação o meia Mendieta, do Palmeiras, e decidiu dar uma chance para o jovem atacante Antonio Sanabria, de apenas 17 anos, das divisões de base do Barcelona. O nome mais conhecido da lista é o do atacante Roque Santa Cruz, que atua no Málaga.

Confira a convocação da seleção paraguaia:

Goleiros: Anthony Silva (Tolima).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca), Pablo Aguilar (Tijuana) e Marcos Cáceres (Newell''s Old Boys).

Meio-campistas: Cristian Riveros (Grêmio), Víctor Ayala (Lanús), Richard Ortiz (Toluca), Jonathan Fabbro (River Plate) e Jorge Rojas (Benfica).

Atacantes: Roque Santa Cruz (Málaga), Pablo Velázquez (Toluca), José Núñez (Osasuna) e Antonio Sanabria (Barcelona).