Riveros treina e deve reforçar o Grêmio nesta quarta O Grêmio poderá ter o reforço do volante Riveros diante do Atlético-PR nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou de lesão na coxa esquerda, treinou normalmente nesta segunda-feira e pode voltar à equipe na partida.