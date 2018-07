Riveros treina e deve ser titular do Grêmio contra o Cruzeiro

Titular do Paraguai na vitória sobre o Peru, em amistoso realizado na última terça-feira, o volante Riveros se reapresentou ao Grêmio nesta quarta. Ele participou de um trabalho físico na Arena e estará à disposição para o duelo diante do líder Cruzeiro nesta quinta, em Porto Alegre, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o retorno, a tendência é que Riveros seja titular do Grêmio no lugar do suspenso Fellipe Bastos. Caso esta opção seja confirmada, o time gaúcho entrará em campo com: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo e Zé Roberto; Riveros, Walace, Ramiro, Luan e Dudu; Barcos.

Se Riveros foi a novidade nesta quarta, a ausência ficou por conta do técnico Luiz Felipe Scolari, liberado pela diretoria para resolver problemas particulares. Sem ele, o Grêmio foi comandado na atividade pelos auxiliares Ivo Wortmann e Flávio Murtosa. O treinador, no entanto, volta para liderar o time no duelo desta quinta.