Riveros treina novamente e estreará pelo Grêmio domingo

Contratado há um mês e meio, Riveros vinha treinando bem, mas tinha sua estreia impedida por conta de problemas com a documentação. Com tudo regularizado e o bom aproveitamento do jogador nas atividades, Renato Gaúcho decidiu dar uma chance a ele na vaga de Souza, que segue fora por conta de um problema no púbis.

Apesar da derrota na última rodada para o Criciúma, Renato Gaúcho vê o Grêmio em boa fase e pediu a presença da torcida no domingo. "O Grêmio vem melhorando a cada jogo e eu espero que a Arena esteja lotada, pois quanto mais torcedores incentivarem o time, mais os jogadores estarão confiantes", disse.

Sem Yuri Mamute e Vargas, suspensos, o Grêmio está definido para pegar o Fluminense com: Dida; Pará, Werley, Bressan e Alex Telles; Adriano, Riveros, Elano e Zé Roberto; Kleber e Barcos.