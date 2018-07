Riveros troca Grêmio por Olimpia: 'Vou, mas o coração fica'

O volante paraguaio Cristian Riveros deu adeus neste sábado ao Grêmio e viajou a Assunção para assinar contrato com o Olimpia. O jogador de 32 anos defenderá o tradicional time do seu país após os dois clubes terem entrado em acordo para a transferência na última sexta-feira.

Por meio de comunicado distribuído por sua assessoria, Riveros ressaltou o carinho que tem pelo Grêmio, que contratou o paraguaio no meio de 2013, junto ao Kayserispor, da Turquia. "Foram muitos momentos inesquecíveis. Jogando ou não, ajudar o Grêmio sempre foi muito bom. Estou indo para o Olímpia num grande projeto e acho que a oportunidade é maravilhosa. Vou, mas o coração fica", destacou.

Riveros defendeu o Paraguai nas Copas do Mundo de 2006 e 2010 e disse ter ficado satisfeito com o seu próprio desempenho com a camisa gremista. "Fui muito feliz no Grêmio, mais do que poderia imaginar que seria num clube de fora do meu país. Despeço-me com a sensação de que fiz meu papel da melhor forma. Sempre fui tratado com extremo carinho por todos aqui, e quero agradecer a diretoria, a torcida e aos meus companheiros que sempre me ajudaram bastante", completou.