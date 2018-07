Robben admite que Bayern não quer pegar Borussia Dortmund na semifinal

TURIM - Finalista de duas das últimas três edições da Copa dos Campeões, o Bayern de Munique passou como quis pela Juventus para chegar à semifinal. Também já é campeão alemão com seis rodadas de antecedência. Seria normal os rivais não quererem enfrentá-lo, mas é o time bávaro que aponta contra quem não quer jogar nas semifinais do torneio europeu.

O temor do Bayern é enfrentar seu arquirrival Borussia Dortmund, campeão do Alemão nas duas edições anteriores. "Queríamos evitar o Dortmund, mas não se podem escolher adversários nesta altura. O que vier, virá. Serão grandes jogos, com quatro grandes equipes. É bom estar lá", comentou Robben.

Um sorteio na sexta-feira é que definirá os confrontos de semifinal. Se não enfrentar o Borussia, o Bayern terá pela frente rivais duríssimos: Barcelona ou Real Madrid. Nada que pareça assustar quem venceu com facilidade a Juventus, virtual campeã italiana, por 2 a 0, em Turim, nesta quarta-feira.

"Fomos pressionados desde o começo do jogo, mas também tivemos as nossas oportunidades. Mantivemo-nos concentrados, apesar de não termos jogado bem nos primeiros 15 minutos, tal como tem acontecido ultimamente. O ambiente foi fantástico", elogiou o capitão Philipp Lahm.

"Ganharmos de 2 a 0 fora de casa da Juventus é um grande resultado. Eles são uma grande equipe, a melhor de Itália, fortes lá atrás. Fizemos um grande jogo", reforçou Robben.