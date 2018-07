Robben desfalca Bayern de Munique no Mundial de Clubes da Fifa

MUNIQUE - O Bayern de Munique sofreu uma importante baixa para o Mundial de Clubes da Fifa, que terá início daqui a seis dias, no Marrocos. O atacante Arjen Robben teve constatada nesta quinta-feira uma lesão no joelho direito e precisará ficar afastado dos gramados por até seis semanas.

Robben sofreu um profundo corte no joelho em uma dividida durante jogo do Bayern na Copa da Alemanha, nesta quarta. Após marcar um dos dois gols do time, na vitória sobre o Augsburg por 2 a 0, o atacante precisou deixar o gramado em uma maca.

"Arjen Robben tem um corte profundo, até a articulação do joelho. O fêmur foi pressionado na perna direita e está sangrando muito", explicou o médico Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt. Pela previsão inicial, de baixa de seis semanas, o holandês só deve voltar a jogar no fim de janeiro, quando será retomado o Campeonato Alemão após o recesso de fim de ano.

"Obviamente estou muito desapontado. Estava atualmente em grande forma, ansioso por cada partida da equipe. Mas vou me recuperar para buscar as metas que nos estabelecemos para esta temporada", declarou Robben. "Arjen estava na melhor forma de sua vida e nos ajudou a decidir vários jogos", lamentou o diretor esportivo do clube, Matthias Sammer.

O Mundial de Clubes da Fifa será disputado entre os dias 11 e 21 deste mês. O Brasil será representado pelo Atlético Mineiro, que tem no Bayern seu maior desafio na competição. O time mineiro garantiu presença na competição ao conquistar o título da Copa Libertadores.