Robben desfalca Bayern em clássico contra o Dortmund O técnico Jupp Heynckes confirmou nesta sexta-feira que o atacante Arjen Robben vai desfalcar o Bayern de Munique no clássico deste sábado, contra o Borussia Dortmund, em rodada do Campeonato Alemão. Será a única baixa na equipe que esperava contar com força máxima no aguardado duelo que reunirá o líder da tabela e os atuais bicampeões.