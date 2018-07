Robben e Lewandowski estão fora da temporada do Bayern

As lesões seguem sendo um tormento para o Bayern de Munique . Nesta quarta-feira, o clube confirmou que sofreu uma baixa considerável para a reta final da Liga dos Campeões da Europa ao ter diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha esquerda do meia holandês Arjen Robben, que não atuará no restante da temporada 2014/2015.

Além disso, o atacante polonês Robert Lewandowski sofreu fraturas na face. As lesões ocorreram na última terça-feira, quando o Bayern de Munique acabou sendo eliminado nas semifinais da Copa da Alemanha após ser derrotado na disputa de pênaltis pelo Borussia Dortmund depois do empate por 1 a 1 em casa.

Robben entrou em campo durante o segundo tempo do duelo, após ficar cinco semanas afastado dos gramados por causa de uma lesão abdominal. Mas o retorno do holandês ao Bayern durou apenas 16 minutos, pois ele precisou ser substituído após sofrer a lesão na panturrilha.

Lewandowski até abriu o placar da partida no primeiro tempo para o Bayern. Depois, porém, durante a prorrogação, foi atingido por Mitch Langerak, goleiro do Dortmund, que tentava cortar um cruzamento com um soco. Por causa disso, o polonês quebrou um osso do nariz, fraturou a mandíbula e teve uma concussão.

O atacante precisou permanecer em campo, pois o Bayern já havia feito as três substituições e agora se tornou dúvida para o primeiro duelo das semifinais da Liga dos Campeões, embora o clube não tenha realizado uma previsão sobre o seu período de afastamento. "Há alguns dias até a partida no Camp Nou. Eu realmente espero que possa jogar", escreveu Lewandowski no seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Ao ser eliminado nas semifinais, a equipe dirigida por Pep Guardiola fracassou em sua tentativa de repetir a conquista dos títulos do Campeonato Alemão, da Copa da Alemanha, feito alcançado em 2013, sob o comando de Jupp Heynckes.

Após conquistar o tricampeonato alemão no último fim de semana, o Bayern volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Bayer Leverkusen, fora de casa, pelo torneio nacional. Mas, evidentemente, todas as atenções estão voltadas para o confronto da próxima quarta-feira com o Barcelona, na Espanha.