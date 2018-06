Robben é vetado e James Rodríguez volta ao Bayern para duelo da Liga dos Campeões

O holandês Arjen Robben foi confirmado nesta terça-feira como desfalque do Bayern para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta, às 14 horas (de Brasília), contra o Besiktas, em Istambul. O atacante acabou sendo vetado após ter o pinçamento de um nervo e será poupado para não correr o risco de agravar o problema. Em compensação, o time poderá contar com o retorno do meia colombiano James Rodríguez, recuperado de uma lesão sofrida justamente no confronto de ida deste mata-mata.

+ Em oito anos, Hamburgo perde de '50 a 3' para o Bayern de Munique

+ Kimmich prorroga o seu contrato com o Bayern de Munique até 2023

"Infelizmente, Arjen ficou em Munique por precaução. Ele pinçou um nervo", afirmou o presidente do conselho diretivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, durante o embarque da equipe para a Turquia, onde o time alemão defenderá uma larga vantagem após golear o adversário por 5 a 0 no primeiro duelo entre as equipes, no dia 20 de fevereiro.

Por causa da goleada, o Bayern poderá perder por até 4 a 0 nesta quarta-feira para avançar às quartas de final. Fora deste duelo de volta, Robben apenas treinou em separado do elenco da equipe bávara nesta terça, assim como aconteceu com os atacantes Thomas Müller e Robert Lewandowski, com o meia Franck Ribéry e com o lateral David Alaba. Todos estes, porém, foram apenas preservados e entraram na lista de jogadores relacionados para o confronto na Turquia.

E a principal novidade nesta listagem foi a presença de James Rodríguez, que ficou fora das últimas três partidas do Bayern no Campeonato Alemão por causa de sua lesão muscular. Ele retornou aos treinos na semana passada, mas acabou sendo descartado do duelo contra o Hamburgo, no último sábado, pela competição nacional.

Além de Robben, os outros desfalques confirmados do Bayern são o goleiro Manuel Neuer e o atacante Kingsley Coman, que se recuperam de lesões graves que exigem longo período de recuperação, além do meia Corentin Tolisso, que se machucou na partida do último sábado.