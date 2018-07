Robben esclarece polêmica sobre simulação em pênalti

Arjen Robben voltou a ser protagonista no jogo que classificou a Holanda para as quartas de final da Copa do Mundo. No domingo, ele sofreu o pênalti que acabou convertido por Huntelaar já aos 48 minutos do segundo tempo, definindo o placar de 2 a 1. Mas, após a partida, o craque do Bayern de Munique disse que havia simulado um pênalti no primeiro tempo, o que provocou muitas críticas. Nesta segunda-feira, ele se defendeu.

"Às vezes você acaba punido por ser honesto, mas eu preferi ser honesto", disse Robben, em coletiva de imprensa realizada na Gávea, no Rio, onde a Holanda realiza seus treinamentos. Ele afirmou que o lance em que se atirou "não teve nenhuma influência no resultado". E também comentou sobre a marcação que garantiu a classificação holandesa no fim do jogo: "O pênalti do segundo tempo foi muito claro".

As perguntas sobre o pênalti decisivo se repetiram na entrevista, mas, demonstrando muita calma, o astro holandês respondeu a todas - inclusive às afirmações do técnico mexicano Miguel Herrera, que após a partida afirmou que Robben havia se atirado três vezes. "Cada um pode ter sua opinião. Muita gente está vendo a Copa ao redor do mundo, mas acho que temos que ser realistas um com o outro", defendeu-se.

O jogador também brincou quando foi questionado sobre a dificuldade em conseguir a vaga diante do México, que surgiu após uma virada nos últimos minutos do jogo. "Acho que os cardiologistas da Holanda estão muito felizes conosco", comentou, arrancando risos dos jornalistas.