Robben machuca joelho e desfalcará Bayern no Mundial de Clubes

Com a lesão, Robben desfalcará a equipe do Bayern que vai a Marrocos disputar o Mundial de Clubes da Fifa neste mês.

O jogador holandês fez o primeiro gol na vitória de quarta-feira antes de deixar o campo em uma maca depois de colidir com o goleiro Marwin Hitz, do Augsburg.

O jogador também ficará fora da partida contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, mas pode voltar ao time depois da pausa de inverno do Campeonato Alemão, para a partida contra o Borussia Moenchengladbach, no dia 25 de janeiro.

"Robben sofreu uma profunda laceração que se estende dentro da articulação do joelho", disse o médico do Bayern Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt ao site do clube (www.fcbayern.de).

O jogador lamentou a lesão. "Estou amargamente desapontado. Vinha numa forma muito boa e realmente ansiando por cada jogo com nossa equipe, mas agora acontece isso", disse.

"No entanto, vou voltar completamente em forma e me juntar novamente ao time para buscar os objetivos que estabelecemos para nós mesmos nesta temporada."