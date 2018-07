Robben se apresenta à seleção da Holanda para Copa do Mundo

LAGOS - Arjen Robben apresentou-se nesta quinta-feira à seleção da Holanda, completando a equipe provisória convocada pelo técnico Louis van Gaal para um período de preparação em Portugal visando a Copa do Mundo. O meia recebeu dois dias a mais de recuperação após ter marcado um gol na vitória do Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha e afirmou estar "no auge da forma" ao chegar a Faro.

"Eu tive dois dias extras para descansar e achei isso excelente. Um pouco de tempo para relaxar com a família. Eu precisava disso após uma temporada longa e intensa", disse o jogador a repórteres. Robben disse que não terá problemas para participar dos treinamentos após jogar 120 minutos na final da Copa, no sábado, e ajudar o Bayern a vencer o Borussia Dortmund por 2 x 0, na prorrogação.

"Não há dúvidas sobre minha forma física", disse ele, antes de participar do treino desta quinta à tarde. A Holanda também recebeu de volta nos treinamentos o lateral-direito Daryl Janmaat, que recuperou-se de uma lesão no tornozelo sofrida no empate de sábado por 1 x 1 com o Equador, em Amsterdã. Louis van Gaal vai reduzir a equipe de 30 para 23 jogadores em 2 de junho, antes da viagem para a disputa do Mundial no Brasil.