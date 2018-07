Robben sofre nova lesão e desfalca Bayern de Munique

Robben sofreu uma forte pancada no tornozelo direito e precisou ser substituído no segundo tempo do jogo. Segundo o Bayern, o atleta precisa "alguns dias para se recuperar". Desta forma, não terá condições de enfrentar o Eintracht Braunschweig, da Segunda Divisão, pela Copa da Alemanha.

O holandês, porém, deverá estar recuperado a tempo de participar da estreia do Bayern no Campeonato Alemão, que terá início no dia 5 de agosto. Ele ficou de fora da maior parte da última edição do campeonato por conta de uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo da África do Sul.