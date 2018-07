Robben treina e deve voltar ao Bayern neste domingo O atacante Arjen Robben participou nesta sexta-feira do treinamento do Bayern de Munique e pode reforçar a equipe neste domingo, contra o Bayer Leverkusen, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Alemão, se estiver completamente recuperado da lesão muscular na coxa.