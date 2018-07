Robben treina em separado, mas não preocupa para jogo

Junto com Robben na atividade estavam Stefan de Vrij, Daley Blind, Nigel de Jong e Leroy Fer. Destes, os três primeiros têm apenas desgaste físico leve, mas Leroy, volante que atua pelo inglês Norwich, sofre com uma lesão na coxa um pouco mais séria e já é considerado desfalque para a partida contra os mexicanos.

A boa notícia para o técnico Louis Van Gaal fica por conta da boa recuperação do zagueiro Bruno Martins Indi, que já está fazendo atividades com bola. Na partida contra a Austrália, pela segunda rodada da fase de grupos, o jogador sofreu uma falta violenta de Tim Cahill e, na queda, chocou a cabeça contra o chão. Ele chegou a ficar desacordado no gramado e teve uma concussão cerebral confirmada por exames posteriores.

Com Leroy como baixa confirmada, os holandeses buscarão a classificação para as quartas de final no confronto contra o México. A partida está marcada para as 13 horas deste domingo, no Castelão, em Fortaleza.