Robben vê 3º lugar como 'grande feito' para Holanda

Embora o técnico Louis van Gaal tenha dito, antes da partida deste sábado, que a disputa do terceiro lugar não servia como motivação para Holanda, enfatizando que "só havia uma taça em disputa", Arjen Robben exaltou o peso de a seleção do seu país ter batido o Brasil por 3 a 0, em Brasília, e ficado com a terceira posição da Copa do Mundo.

"Foi a melhor maneira de terminar esse campeonato, merecemos totalmente. Ninguém esperava que a gente fizesse essa campanha. Então, foi um grande feito", ressaltou o atacante, grande destaque holandês deste Mundial e um dos 10 finalistas ao prêmio de melhor jogador da competição.

Robben também evitou ver a partida contra o Brasil como uma possível despedida sua da seleção holandesa em Mundiais. Com 30 anos de idade, ele ainda acredita que poderá ter condições físicas de estar jogando um bom futebol na Copa de 2018, na Rússia.

"Estamos a quatro anos, é um tempo longo. Temos que esperar e ver. Mas, enquanto eu estiver aproveitando o jogo, enquanto o corpo estiver funcionando bem, vou continuar jogando pelo meu país. É uma honra para mim, e temos competição importante em 2016", completou, se referindo à próxima edição da Eurocopa.

Já ao comentar como foi brilhar na Copa, Robben exibiu satisfação por ter conseguido sucesso em uma competição realizada no Brasil, que tem enorme tradição no futebol. "Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todo o povo brasileiro pelo apoio que eles nos deram. Foi uma grande honra jogar aqui, uma experiência única na vida", destacou, admitindo também que viu um Brasil abalado em campo após a humilhante derrota por 7 a 1 na semifinal do Mundial.

"Ganhamos do Brasil por 3 a 0, no que foi um jogo mentalmente muito difícil para eles depois da grande derrota que sofreram contra a Alemanha. Desejo tudo de melhor para eles (brasileiros) no futuro", reforçou.