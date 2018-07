Robben volta a se lesionar após 16 minutos em campo e preocupa o Bayern Não bastasse a eliminação nas semifinais da Copa da Alemanha diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira o Bayern de Munique ganhou uma preocupação para o confronto de semifinal da Liga dos Campeões diante do Barcelona. O holandês Arjen Robben voltou de lesão, entrou no segundo tempo da partida, mas aguentou somente 16 minutos em campo antes de pedir para sair, novamente contundido.