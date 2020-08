Robben volta da aposentadoria e joga meia hora por clube que o revelou na Holanda

Campeão europeu com o Bayern de Munique em 2013 e vice-campeão mundial com a Holanda na Copa do Mundo de 2010, o ponta-direita Arjen Robben voltou aos gramados neste sábado após aposentadoria de cerca de um ano e jogou meia hora pelo Groningen em um amistoso.

O retorno do craque holandês ao futebol acontece para ajudar o clube que o revelou, impactado pela crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus. Robben atuou pelo Groningen entre 2000 e 2002, antes de ir para o PSV Eindhoven.

A tão aguardada volta do jogador aconteceu em amistoso de pré-temporada contra o Almere City, da segunda divisão da Holanda. Robben foi titular e quase deu uma assistência logo aos dois minutos.

O astro esteve em campo por 30 minutos e viu o adversário abrir o placar com o zagueiro marroquino Faris Hammouti, que marcou de cabeça aos 26. Substituto de Robben, o meia-atacante sueco Ramon Lundqvist empatou antes do intervalo. O jogo terminou em 1 a 1.

A última partida de futebol profissional disputada pelo craque da Holanda havia sido pelo Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha de 2019, quando o time bávaro venceu o RB Leipzig por 3 a 0.

Foram praticamente 15 meses sem jogar competitivamente. Por isso, a presença de Robben por meia hora na partida deste sábado foi acertada antes do confronto. O retorno do craque ao Groningen fora anunciada em junho deste ano.