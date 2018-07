Robbie Fowler troca de clube no futebol australiano

Fowler tem 35 anos e já teve passagens pela seleção da Inglaterra. "Robbie teve vários clubes que tentaram contratá-lo, na Austrália e no Oriente Médio, e nós estamos felizes por ele ter decidido assinar com o Perth", disse Tony Sage, presidente do Perth Glory. "É emocionante para os fãs de futebol na Austrália que uma lenda decida jogar conosco".

Nesta temporada, Fowler marcou nove gols nas 26 partidas que disputou pelo North Queensland Fury, que debutou na elite do futebol australiano. Ao deixar o futebol inglês, onde foi um dos principais jogadores da história do Liverpool e também teve boas passagens por Manchester City e Blackburn, o atacante se tornou o jogador com o maior salário da Austrália.