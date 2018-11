Robbie Keane, maior artilheiro da seleção da Irlanda, anuncia a sua aposentadoria

Robbie Keane, de 38 anos, anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria dos gramados. O irlandês é o maior artilheiro da seleção do seu país, com 68 gols em 146 jogos, e resolveu encerrar uma carreira de mais de duas décadas.

"Depois de 23 magníficos anos, hoje estou anunciando oficialmente minha retirada como jogador profissional", disse o atacante, que marcou 325 gols em 737 jogos por dez equipes. "Do Crumlin United ao Milan ou de Londres a Los Angeles, minha carreira me levou para onde jamais imaginei. Superei todas as expectativas que tinha quando não era mais do que um garoto de Dublin louco por futebol."

Em 349 jogos pelo Campeonato Inglês, atuando principalmente pelo Tottenham, mas também por Liverpool e Leeds United, Keane marcou 126 gols. "Eu jogava na rua. Era um jogador repleto de sonhos, com muita ambição e determinação. Tudo o que necessitava era uma oportunidade", disse o autor de três gols pela Irlanda na Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul.

Entre 2011 e 2016, Keane atuou pelo Los Angeles Galaxy, antes de jogar pelo Atlético de Calcutá na Índia, onde iniciou sua carreira de técnico. No domingo, Keane foi incluído na comissão técnica da Irlanda, por Mick McCarthy, o novo treinador, e terá como maior objetivo buscar uma vaga na disputa da Eurocopa de 2020.