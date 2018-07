Robert celebra gol e quer aproveitar momento no Fluminense Não é de hoje que Robert é apontado como grande promessa do Fluminense. Os problemas físicos, no entanto, impediram que ele conquistasse seu espaço até o momento. Em 2014 passado, o meia bateu o carro e ficou afastado durante boa parte do ano. Já em 2015, fraturou o pé e precisou batalhar contra uma hepatite medicamentosa. Por isso, o gol marcado na derrota do último fim de semana para o Santos significou muito para o garoto.