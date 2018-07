Robert deixa Cruzeiro, mas quer ficar no Brasil

O atacante Robert acertou nesta sexta-feira a sua saída do Cruzeiro, onde estava desde maio. O empréstimo ao clube mineiro acabava na próxima terça, mas a rescisão foi antecipada para que ele possa definir seu futuro. E o jogador de 29 anos já avisou que deseja continuar no futebol brasileiro.

Robert tem contrato com o Monterrey, do México, até o final de 2011. No ano passado, ele foi emprestado para o Palmeiras, onde nunca conseguiu se firmar. E, depois, seguiu diretamente para o Cruzeiro, onde também teve dificuldades para arranjar um lugar no time.

Agora, ele procura um novo clube. "Tenho contrato com o Monterrey até final de dezembro de 2011, mas pretendo ficar no Brasil. Quero permanecer no futebol nacional e vou conversar com alguns clubes", disse Robert, que fez 17 partidas com a camisa do Cruzeiro e marcou três gols.