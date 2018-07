Robert e Guilherme Mattis devem ganhar chance no Flu

Apesar da liderança isolada do Campeonato Carioca, com três vitórias em três jogos, o Fluminense deverá ter mudanças na equipe que encara o Boavista, quinta-feira, fora de casa. No treino desta terça-feira, o técnico Cristóvão Borges colocou o meia Robert e o zagueiro Guilherme Mattis entre os titulares.

Robert foi o autor do gol da vitória sobre o Bangu, domingo, no Maracanã, e nesta terça ganhou a vaga de Vinícius no meio-campo. Já o zagueiro Guilherme Mattis, que havia terminado a temporada passada como titular da equipe, perdeu espaço este ano para Victor Oliveira. Agora, está retomando o posto.

Assim como aconteceu na partida de domingo, o lateral Renato continua fora da equipe devido a um estiramento na coxa - não tem previsão de volta. Já o meia Wagner, que também esteve ausente diante do Bangu, é dúvida. O jogador ainda sente dores no tornozelo e não treinou. Além dos dois, outro que preocupa é o volante Edson, que deixou o treino mais cedo após sentir numa disputa de bola.