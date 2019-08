Robert Lewandowski estende contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023

O atacante Robert Lewandowski estendeu por mais dois anos o seu contrato com o Bayern de Munique, atual tricampeão do Campeonato Alemão. O novo compromisso do polonês, de 31 anos, vai agora até junho de 2023. "O Bayern se tornou minha casa esportiva. Desta forma, como família, nos sentimos muito confortáveis aqui. Estou convencido de que iremos alcançar muitos objetivos nos próximos anos", disse o jogador, que chegou ao clube em 2014, vindo do Borussia Dortmund.

O centroavante soma 133 gols em 161 jogos do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, além de 24 na Copa da Alemanha e 36 na Liga dos Campeões da Europa. Ele ganhou o torneio nacional sete vezes, sendo cinco com o Bayern e duas com o Borussia Dortmund, além de duas Copas da Alemanha.

Lewandowski é o jogador estrangeiro com mais gols no Campeonato Alemão. São 207 gols marcados pelo Bayern de Munique e pelo Borussia Dortmund. Ele só fica atrás dos alemães Gerd Mueller (398) e Karl-Heinz Rummenigge (217). O polonês também foi o artilheiro da liga em quatro das últimas seis temporadas, incluindo as duas últimas. Na atual temporada, marcou os cinco gols do Bayern nas duas primeiras rodadas do Alemão.

"Robert é, na minha opinião, o melhor centroavante do mundo e há anos tem sido um pilar de nossa equipe", disse Rummenigge, presidente do Bayern de Munique. "Por isso que estamos felizes por ele continuar jogando pelo Bayern por bastante tempo", completou.