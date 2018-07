Robert vira dúvida e o confiante Ewerthon pode jogar O Palmeiras teve uma ausência no treino desta terça-feira. E foi bem o artilheiro do time na temporada. Robert, que já marcou 14 gols no ano, não treinou porque sentiu dores na coxa direita ainda na atividade de segunda. O atacante permanece como dúvida, mas caso não se recupere o confiante Ewerthon entra em seu lugar na partida desta quinta-feira, contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.