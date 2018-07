Robert volta aos treinos, e deve enfrentar o Atlético-GO

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o atacante Robert voltou aos treinos nesta quarta-feira e deve ter condições de enfrentar o Atlético-GO na quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Palestra Itália.

Robert havia ficado de fora das atividades de terça-feira por conta de uma fisgada na coxa direita. Contudo, mostrou recuperação nesta quarta e participou normalmente do treino. O atacante deverá permanecer em tratamento até o início da partida de quinta.

"Ele treinou normalmente e não reclamou de dores. Vamos continuar fazendo um trabalho de fisioterapia na concentração e a tendência é que ele fique à disposição", explicou o médico do clube, Rubens Sampaio.

O técnico Antônio Carlos avisou que vai esperar por nova avaliação de Robert para definir se ele formará a dupla de ataque com Ewerthon. "Vamos aguardar para ver como ele estará no dia da partida", afirmou.

O treinador relacionou 20 jogadores para o jogo desta quinta: Marcos, Deola, Márcio Araújo, Figueroa, Pablo Armero, Eduardo, Danilo, Léo, Maurício Ramos, Edinho, Marcos Assunção, Souza, Lincoln, Cleiton Xavier, Ivo, Diego Souza, Robert, Ewerthon, Paulo Henrique e Marquinhos.