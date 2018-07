Roberto Ayala admite interesse do Racing em Bolatti, do Internacional

BUENOS AIRES - Principal dirigente de futebol do Racing, da Argentina, o ex-zagueiro Roberto Ayala afirmou nesta sexta-feira que o seu clube negocia com o Internacional para repatriar o volante Bolatti, que participou pouco da campanha colorada no Campeonato Brasileiro e tende a ser liberado pelo clube gaúcho.

"É possível que Bolatti venha, depende apenas do novo treinador do Internacional (Dunga). Acreditamos que é um jogador útil. Não conversei com ele, mas está tudo encaminhado para o seu retorno", disse Ayala, em entrevista à Radio Cooperativa, da Argentina.

De acordo com ele, as conversa para contratar o volante de 27 anos começaram no fim do mês passado, na Soccerex, no Rio. O maior problema para o retorno do jogador à Argentina é o seu salário. De acordo com a imprensa argentina, os vencimentos de Bolatti no Inter o fariam o jogador mais bem pago do elenco do Racing, posto atualmente ocupado pelo atacante José Sand.

Bolatti chegou ao Inter, vindo da Fiorentina, no começo do ano passado. Mas as contratações do uruguaio Forlán e do também argentino Dátolo o deixaram como quinta opção dentre os estrangeiros do elenco (atrás também de D''Alessandro e Guiñazu) e só três podem atuar numa mesma partida. Com isso ele foi poucas vezes relacionado no Brasileirão.