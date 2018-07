Roberto Brum diz que Santos já provou sua força

O volante Roberto Brum citou as recentes vitórias sobre Cruzeiro, Fluminense e Internacional para garantir que o Santos já provou sua força no Campeonato Brasileiro. Assim, ele espera que a equipe paulista brigue pelo título da competição.

"O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Nos últimos jogos, vencemos outros candidatos ao título, como Cruzeiro, Fluminense e Internacional. Um time de futebol pode ser medido quando enfrenta grandes equipes", avaliou Brum.

Mesmo com as conquistas neste ano da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, Roberto Brum disse que o Santos ainda busca mais um título. "Nós conseguimos dois belos títulos no começo do ano, mas cada vitória no Campeonato Brasileiro é quase tão importante quanto isso", acrescentou o volante.

O Santos está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, seis atrás do líder Cruzeiro e quatro do vice-líder Fluminense.