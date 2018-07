Roberto Brum garante que Santos está motivado

A equipe encerrará a sua participação no Brasileirão com jogos contra Avaí e Flamengo, que lutam contra o rebaixamento para a Série B. "Representamos o time do Rei do Futebol, bicampeão do mundo. Quando você veste a camisa do Santos tem que entrar todo jogo para vencer. Estamos motivados para fazer nosso trabalho", disse.

Satisfeito com a temporada em que conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, Roberto Brum espera permanecer em 2011 no Santos para disputar a Libertadores. "Foi um ano maravilhoso, conseguimos dois títulos que marcam a carreira de qualquer profissional. Espero seguir o ano que vem para disputar a Libertadores", afirmou.