Roberto Carlos acerta saída do Corinthians

Os detalhes da rescisão de seu contrato, que terminaria apenas em dezembro deste ano, devem ser revelados apenas neste sábado, em entrevista coletiva do presidente Andrés Sanchez.

Aos 37 anos, Roberto Carlos optou por sair do clube temendo represálias da torcida, que o elegeu como o principal culpado pela eliminação do Corinthians na pré-Libertadores para o Tolima, da Colômbia. O jogador alegou uma lesão para não participar da segunda e decisiva partida.

Sua saída, no entanto, parecia que poderia não acontecer. Mais cedo, em conversa informal com seu amigo Rivaldo, atualmente no São Paulo, pela TV Bandeirantes, o lateral afirmara que continuaria no Corinthians. "Está tudo tranquilo, estou arrumando as coisas. É só uma meia dúzia que fica atrapalhando. Nada mais", declarara. O jogador, no entanto, pediu dispensa do treinamento e, após uma reunião, acertou sua saída.

No Corinthians, Roberto Carlos disputou 64 partidas e marcou cinco gols, mas não conseguiu conquistar títulos, amargando duas eliminações na Libertadores - a de 2010 era considerada de extrema importância por ser o ano do centenário do clube. O lateral ainda participou da frustrante campanha no Brasileirão, quando o time perdeu o título para o Fluminense.

PROBLEMA - A lateral-esquerda tem sido um dos principais problemas para o Corinthians desde a saída de André Santos para o Fenerbahce. A contratação de Roberto Carlos tinha sido posta como a solução definitiva, mas o jogador não atendeu às expectativas criadas. O técnico Tite, por enquanto, conta com dois jogadores para a posição: Fábio Santos e Marcelo Oliveira que, apesar de ser meio-campista, atua na posição.