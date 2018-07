Roberto Carlos ainda sonha com convocação para Copa

"Se o fax da CBF chegar à minha casa, darei cambalhotas de felicidade", brinca Roberto Carlos. O jogador, contudo, evita fazer pressão. Prefere que os elogios da mídia comovam o irredutível Dunga.

"Sinto-me bem com 37 anos, motivado. Mas é difícil eu chegar e falar que estou no meu melhor momento e o Dunga tem de me chamar. Prefiro deixar que vocês [jornalistas] falem. Não sei se minha experiência serviria, porque a seleção vem jogando bem. Sei que estou conseguindo jogar bem e isso me dá moral para ser um dos possíveis nomes na Copa", aposta.

Para o técnico da seleção, no entanto, o grupo está fechado. "Não vai ter surpresa. Cada um mostrou o que pode. Se a Copa do Mundo fosse hoje, os jogadores convocados seriam estes", disse Dunga, em 1.º de março, na véspera do amistoso diante da Irlanda, em Londres.