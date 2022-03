Roberto Carlos disputará partida por time de pub inglês nesta sexta após ser 'sorteado' em rifa

O ex-lateral Roberto Carlos, de 48 anos, voltará aos gramados nesta sexta-feira. Engana-se, porém, quem acha que o brasileiro vestirá a camisa da seleção ou do Real Madrid, pelos quais marcou época e teve trajetória vitoriosa. O ex-jogador vai entrar em campo para defender as cores do Bull in the Barne United, time amador de um pub na cidade de Shrewsbury, oeste da Inglaterra.

A presença inusitada de Roberto Carlos na partida tem explicação. O campeão do mundo foi "sorteado" na rifa de caridade "Dream Transfer" ("transferência dos sonhos" em tradução livre) no eBay em janeiro. O brasileiro vai reforççar o Bull in the Barne no amistoso contra o Harlescott Rangers, também de Shrewsbury e que disputa o campeonato amador District Sunday League.

"Estou animado para jogar pelo Bull in the Barne em Shrewsbury, prestando homenagem a quando quase assinei contrato com o Birmingham City nos anos 1990, equipe que fica muito perto", disse o Roberto Carlos após o anúncio do acerto. "Ouvi que a equipe perdeu vários jogadores nesta temporada, então espero que meu treinamento seja o suficiente para ajudá-los a melhorar seu jogo e apresentar o que os torcedores do Bull in the Barne querem ver", concluiu.

Técnico e goleiro do Bull in the Barne, Ed Speller afirma estar lisonjeado pelo time ter a oportunidade de contar com o ex-lateral-esquerdo, mesmo que seja apenas por um dia. Segundo ele, o brasileiro faz parte de uma geração de lendas que inspiraram jovens a amar o futebol. O dinheiro arrecadado com o sorteio foi destinado ao Football Beyond Borders, uma instituição que ajuda jovens carentes.

"Meu queixo caiu quando descobrimos que o Bull in the Barne venceu o Dream Transfer e que ele jogaria ao nosso lado em Shrewsbury".

Roberto Carlos pendurou as chuteiras há mais de uma década, em 2011. Mas esta não é a primeira vez que o ex-atleta retorna aos gramados depois de anunciar a aposentadoria. Em 2015, ele exerceu a função de jogador-treinador no Delhi Dynamos, da Índia. No entanto, a experiência durou apenas três jogos.

Conhecido pelo forte chute com a perna esquerda, Roberto Carlos é tido como um dos melhores da história na posição. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e vice em 1998, além de disputar o Mundial da Alemanha, em 2006. Ídolo do Real Madrid, também fez sucesso com as camisas de Palmeiras, Internazionale de Milão e Fenerbahçe.