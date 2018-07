Roberto Carlos diz que Corinthians mereceu vitória

"Vencer um time que vem apresentando um grande futebol é sempre bom. Hoje o Corinthians foi superior. Não entramos em provocações e jogamos nosso futebol", declarou o lateral, satisfeito com o placar de 4 a 2.

Roberto Carlos descartou qualquer clima de revanche no clássico deste domingo, depois da derrota para o Santos no Campeonato Paulista. Na ocasião, a torcida corintiana não gostou das dancinhas dos Meninos da Vila na comemoração dos gols santistas na vitória por 2 a 1, na Vila Belmiro.

"Eu já joguei tantos clássicos. Já perdi e já ganhei. Não tem esse negócio de revanche. Você faz por merecer ganhar e hoje o Corinthians fez por merecer essa vitória", afirmou o lateral.

O experiente jogador atribuiu a vitória deste domingo à inteligência demonstrada dentro de campo. "O Corinthians está jogando com uma inteligência muito grande. Essa semana vão falar muito do Corinthians. Jogamos como o Mano [Menezes] pediu, com tranquilidade, com inteligência e chegamos ao gol do adversário".