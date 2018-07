Roberto Carlos diz que para de jogar no fim do ano

MAKHACHKALA - O lateral-esquerdo Roberto Carlos anunciou nesta segunda-feira que vai abandonar a carreira no final deste ano. O jogador, que vai fazer 39 anos em abril, declarou que vai seguir atuando pelo Anzhi Makhachkala até dezembro para, depois, tornar-se dirigente do clube russo.

"Meu contrato com o Anzhi termina em junho de 2013, mas em dezembro eu tenho a chance de parar de jogar", declarou o lateral ao jornal espanhol Marca, antes de confirmar que vai mesmo parar de jogar profissionalmente. "Sim, eu vou (parar). É o momento de descansar o corpo", completou.

Roberto Carlos chegou à Rússia no começo do ano passado, depois de uma passagem pelo Corinthians, e desde então conquistou prestígio no clube. Em setembro de 2011, o jogador chegou a acumular a função de assistente-técnico da equipe - cargo que deixou em dezembro.

Com boa relação com o presidente do Anzhi, Suleiman Kerimov, o lateral continuará no país após o fim da carreira. "Depois (de deixar o futebol) vou continuar como assistente do presidente Suleiman Kerimov porque com ele eu tenho contrato para a vida. Ele me pediu para ajudar a criar uma estrutura no clube nos próximos dez anos", afirmou.

Campeão do mundo de 2002 com a seleção brasileira, Roberto Carlos começou a carreira no início da década de 1990, no União São João, mas ganhou destaque no Palmeiras. Vendido à Inter de Milão, ficou um ano na Itália antes de ir para o Real Madrid, onde marcou época. Na equipe espanhola ficou até 2007, quando foi para o Fenerbahçe. Em 2010 acertou com o Corinthians, seu último clube brasileiro.

"Joguei futebol por muitos anos e não acho que meu corpo aguente mais tanto trabalho, as viagens, os hotéis. Joguei como profissional por 17 anos, mas no total foram 22 anos", disse o lateral. "Não estou parando porque estou machucado, mas sim porque minha carreira está completa. Joguei por Palmeiras, Real Madrid, Inter de Milão. Tive todas as experiências como jogador e agora quero descansar e passar mais tempo com a minha família", concluiu.