Roberto Carlos diz que Ronaldo 'segurou a comida e afinou' para enfrentar o Fla

Grande amigo de Ronaldo, o lateral-esquerdo Roberto Carlos afirmou que o Fenômeno está mais motivado do que nunca para encarar o Flamengo nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, no primeiro confronto entre os clubes pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Ronaldo ficou fora dos últimos jogos do Corinthians para recuperar a forma física. De acordo com o lateral-esquerdo, o Fenômeno entrou numa dieta rigorosa. "Ele deu uma segurada na comida e afinou", explicou. "Ele voltou a se cuidar. Todo mundo sabe que o mínimo de comida já deixa ele inchado. Mas é um inchaço normal, porque ele tem uma diferença de corpo dos outros."

Antes de acertar com o Corinthians, Ronaldo realizava recuperação no Flamengo. O Fenômeno foi criticado pela torcida rubro-negra por acertar com os alvinegros. "Ele não teve proposta do Flamengo, e a torcida não entendeu isso. As provocações em cima dele serão para nos motivar ainda mais", contou o lateral.

Sobre o duelo entre Ronaldo e Adriano, Roberto Carlos afirmou que os dois serão bem marcados. "Não acredito que eles terão facilidade para atuar. São grandes jogadores, e devem sofrer marcação especial. Será uma partida para que outros atletas brilhem."