Roberto Carlos diz que time venceu 'com autoridade'

Se o Corinthians não faz grandes exibições, também não vem tomando sustos na Copa Libertadores. Na vitória por 2 a 0, que lhe garantiu a classificação às oitavas de final, na noite desta quarta-feira, o time alvinegro não foi ameaçado pelo Racing em Montevidéu.

Veja também:

Corinthians garante sua classificação para as oitavas de final da Libertadores

Presidente do Corinthians será o chefe da delegação brasileira na Copa

Prova disso é que o goleiro Julio Cesar só fez uma defesa durante o jogo, aos 20 minutos do segundo tempo, ao desviar por cima uma cobrança de falta.

"Ganhamos com autoridade. É um time que foi montado esse ano e está jogando com muita qualidade. Isso demonstra que estamos no caminho certo", disse o lateral-esquerdo Roberto Carlos, autor da jogada do primeiro gol corintiano, marcado por Dentinho.

Na próxima quinta-feira, o time de Mano Menezes terá a oportunidade de confirmar a melhor campanha da primeira fase, que dará a vantagem de decidir em casa todos os confrontos do mata-mata. Para isso, basta vencer o Independiente de Medellín, no Pacaembu.

Para esta partida, o Corinthians deve ter o retorno do goleiro Felipe e do lateral-direito Alessandro, que estão em fase final de tratamento de lesões musculares e não viajaram ao Uruguai.