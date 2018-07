Roberto Carlos estreia com derrota na Turquia

KAYSERI - Não foi das melhores a estreia oficial de Roberto Carlos como treinador. Nesta segunda-feira, o ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira comandou o Sivasspor numa derrota por 1 a 0 para o Kayserispor, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Turco. Cicinho, também ex-seleção, foi escalado como titular pelo ex-companheiro.

Enquanto jogador, Roberto Carlos chegou a acumular o cargo de treinador interino do Anzhi, da Rússia, mas esta é a primeira vez que o ex-lateral trabalha como técnico de uma equipe para toda a temporada.

No primeiro jogo pelo Sivasspor, o brasileiro escalou jogadores de oito nacionalidades diferentes, inclusive um goleiro canadense. Do outro lado, no comando do Kayserispor estava o croata Prosinecki, único jogador a marcar gols em Copas do Mundo por duas seleções diferentes: Iugoslávia e Croácia. O time rival, que marcou com Yilmaz, aos 10 do segundo tempo, teve como titulares os brasileiros Cleyton e Márcio Nobre, este último ex-jogador do Cruzeiro.