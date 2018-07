Roberto Carlos liga diariamente para Neymar tentando levá-lo para o Anzhí

MOSCOU - O lateral Roberto Carlos, que no começo do ano trocou o Corinthians pelo Anzhí, revelou nesta segunda-feira que entra em contato frequentemente com o atacante Neymar aconselhando-o a rejeitar as ofertas de Real Madrid e Barcelona e assinar contrato com o clube russo.

"Estou em permanente contato com Neymar. Telefono para ele todo dia", declarou o lateral-esquerdo em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal russo Sport-Express.

Roberto Carlos, que com 38 anos está triunfando no clube da república do Daguestão, considera "muito possível" que a estrela do Santos se transfira para o Anzhí.

"Falei com Neymar efetivamente sobre o tema. Falei com ele sobre o projeto de desenvolvimento do Anzhí e sobre as condições que lhe oferecerão. Além disso, nos colocamos em contato com o presidente do Santos e fizemos uma oferta", acrescentou o veterano jogador, que disse que agora é preciso esperar a participação da seleção brasileira na Copa América para que o atacante decida o próprio futuro.

"É um grande jogador, muito técnico e segue crescendo como profissional. Acho que ele deveria deixar o futebol brasileiro agora, não tenho dúvidas de que jogará em qualquer equipe da Rússia, Espanha ou Itália. Em qualquer país", considerou.

Roberto Carlos ainda indicou outros atletas para o Anzhí caso o clube não consiga contratar Neymar, entre eles os meias Paulo Henrique Ganso, também do Santos, e Lucas, do São Paulo, e o atacante Diego Maurício, do Flamengo.