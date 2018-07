Roberto Carlos pode ser confirmado nesta segunda no futebol russo

MOSCOU - Depois de uma passagem pelo futebol brasileiro, o lateral esquerdo Roberto Carlos confirmou nesta segunda-feira que deixa o país novamente, o atleta continuará sua carreira no Anzhi, equipe da república norcaucásica russa do Daguestão, após desvincular-se do Corinthians, informou o jornal Sport-Express.

"Vou à Rússia com grande interesse. Na hora de decidir continuar minha carreira no país (Rússia), o dinheiro não foi decisivo", garantiu Roberto Carlos ao jornal.

O lateral esquerdo, que ganhou a Copa do Mundo de 2002 e três Ligas dos Campeões com o Real Madrid, chegou a um acordo verbal com o Anzhi e assinará o contrato nesta semana.

Um representante da equipe viajou ao Brasil para ultimar os termos do contrato com os agentes do jogador, que deseja jogar na Europa as últimas temporadas em atividade.

O Anzhi, que chegou na temporada passada à elite do futebol russo, estaria disposto a oferecer a Roberto Carlos dois anos de contrato pelo valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões) anuais, assinalou no sábado o Sport-Express.

Outras fontes, no entanto, afirmam que o novo proprietário do clube, o multimilionário Suleyman Kerimov, um dos homens mais ricos da Rússia com fortuna avaliada em US$ 14,5 bilhões (R$ 32,6 bilhões), estaria disposto a pagar pelo lateral de 37 anos até 6,5 milhões de euros (R$ 14,6 milhões) por temporada.

O agente do jogador, Fabiano Farah, garantiu à imprensa brasileira que as duas partes poderiam chegar a um acordo nesta segunda-feira, já que Roberto Carlos quer definir seu futuro o mais rápido possível.

"Temos um princípio de acordo, mas tudo será definido na segunda-feira. Se tudo vai bem, Roberto Carlos viaja à Europa na quarta ou quinta-feira. Roberto está impressionado com os ambiciosos planos do novo dono do clube", complementou.

Aparentemente, Roberto Carlos jogará duas temporadas no Anzhi (2011-2013).

Farah reconheceu que, além de clubes do Reino Unido, Estados Unidos, Oriente Médio e Austrália, equipes brasileiras como o Palmeiras e o Flamengo mostraram interesse no atleta, mas que o lateral esquerdo não defenderá outra no Brasil outra camiseta a não ser do Corinthians.

Aparentemente, entre as equipes interessadas em Roberto Carlos estão Los Angeles Galaxy, onde joga seu ex-companheiro de Real Madrid, David Beckham.

Roberto Carlos expressou seu desejo de retornar à Europa depois de receber ameaças de morte após a eliminação do Corinthians da Copa Libertadores.