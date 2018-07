Roberto Carlos sonha com vaga na lateral da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Roberto Carlos completa 37 anos neste sábado. Como presente, não esconde de ninguém, gostaria de ser chamado por Dunga para disputar a Copa do Mundo da África do Sul, em junho. Novamente jogando futebol digno de quem mereça uma convocação, ele tem mais três jogos pelo Corinthians, todos pela Libertadores, para mudar a opinião do técnico da equipe nacional, que vai anunciar a lista no começo de maio.

"Se o fax da CBF chegar à minha casa, darei cambalhotas de felicidade", brinca Roberto Carlos. O jogador, contudo, evita fazer pressão. Prefere que os elogios da mídia comovam o irredutível Dunga.

"Sinto-me bem com 37 anos, motivado. Mas é difícil eu chegar e falar que estou no meu melhor momento e o Dunga tem de me chamar. Prefiro deixar que vocês [jornalistas] falem. Não sei se minha experiência serviria, porque a Seleção vem jogando bem. Sei que estou conseguindo jogar bem e isso me dá moral para ser um dos possíveis nomes na Copa."

Para o técnico da seleção, no entanto, o grupo está fechado. "Não vai ter surpresa. Cada um mostrou o que pode. Se a Copa do Mundo fosse hoje, os jogadores convocados seriam estes", disse Dunga, em 1.º de março, na véspera do amistoso diante da Irlanda, em Londres.

UMA CHANCE

Na verdade, o treinador está, sim, indeciso sobre quem chamar para a lateral esquerda. Em mais de três anos no comando da equipe, Dunga chamou nove jogadores para a posição (André Santos, Gilberto, Adriano, Marcelo, Filipe Luís, Kléber, Juan, Richarlyson e Michel Bastos) e ainda não se convenceu. Chegou até a improvisar Daniel Alves, da direita, na posição.

É nessa indecisão que Roberto Carlos se apega para estar em mais uma Copa do Mundo. Seus três "testes decisivos" começam na quarta-feira, diante do Racing, no Uruguai, jogo que pode definir a classificação do Timão às oitavas da Libertadores. Basta ganhar. Depois, ainda jogaria diante do Independiente Medellín, dia 22, no Pacaembu, na última rodada, e faria, provavelmente dia 28, o duelo de ida da fase mata-mata. Dunga deve anunciar a pré-lista de 30 convocados no dia 6 de maio.

Autor de três gols em 17 jogos no Corinthians e aparecendo bem como garçom - deu passe para gols de Ronaldo e Dentinho contra o Rio Claro, Roberto Carlos vem recebendo elogios de todos os cantos e ganhou importantes cabos eleitorais para estar no Mundial, como o amigo Ronaldo. "O Dunga tem que chamar os melhores na atualidade. E o Roberto está demonstrando que continua sendo importante para o Brasil."