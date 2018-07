Roberto Cavalo deixa o comando do Oeste na Série B

ITÁPOLIS - A vida de técnico de futebol não está nada fácil. Às vezes, mesmo vencendo, eles perdem o emprego. Depois da boa vitória sobre o Icasa por 3 a 0, na noite de terça-feira, em Juazeiro do Norte (CE), pela nona rodada da Série B do Brasileiro, Roberto Cavalo entrou em acordo com a diretoria do Oeste e optou por deixar o comando do time paulista.

"Optamos pela rescisão em comum acordo. Houve um desgaste natural e o Cavalo mesmo entendeu que era hora de encerrarmos o vínculo, apesar de termos conquistado um grande resultado", explicou o diretor de futebol do clube de Itápolis, Mauro Guerra.

Esta foi a segunda passagem de Roberto Cavalo no Oeste. Ele assumiu o time no início de fevereiro e disputou 24 partidas, com dez derrotas, seis empates e oito vitórias. Na Série B, chegou aos 12 pontos com a vitória de terça-feira, ocupando o oitavo lugar.

A diretoria do Oeste adotará a cautela para definir o substituto. Mauro Guerra garantiu que aguardará o retorno a Itápolis, depois da viagem a Juazeiro do Norte, para escolher quem será o novo treinador. O próximo jogo será no dia 26 de julho, contra o Sport.