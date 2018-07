Roberto Cavalo deixa o comando do Oeste na Série B A vida de técnico de futebol não está nada fácil. Às vezes, mesmo vencendo, eles perdem o emprego. Depois da boa vitória sobre o Icasa por 3 a 0, na noite de terça-feira, em Juazeiro do Norte (CE), pela nona rodada da Série B do Brasileiro, Roberto Cavalo entrou em acordo com a diretoria do Oeste e optou por deixar o comando do time paulista.