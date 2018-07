Roberto Cavalo deixa Vila Nova e acerta com o Oeste

A apresentação oficial do novo treinador deve acontecer nesta sexta-feira e ele já fará sua estreia contra o Guaratinguetá, no domingo, pela sétima rodada do Paulistão. Cavalo acompanhará o jogo desta quinta contra o Linense, em Itápolis.

A diretoria do Oeste estava esperando apenas o desligamento de Roberto Cavalo para confirmar sua contratação. No início da tarde desta quinta, o treinador se reuniu com o presidente do Vila Nova, Eduardo Barbosa, e acertou sua saída.

Aos 48 anos, Roberto Cavalo acumula passagens por muitos clubes do futebol brasileiro, como Avaí, União São João, Chapecoense, Gama, Paysandu, Náutico, Santo André, Marília, América-RN, Bahia, Paraná, Mixto e Paraná. O treinador assumiu o comando do Vila Nova no final da Série B do ano passado e não conseguiu evitar o rebaixamento.

O Oeste tem apenas dois pontos e está na lanterna do Paulistão. Nesta quinta-feira, o time de Itápolis enfrenta o Linense, em casa, e será comandado de forma interina por Neizinho.